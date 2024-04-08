تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية المباراة المنتظرة التي ستجمع بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يلتقى الفريق الملكي مع المان سيتي، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، كارفاخال.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جيفارديول، دياز، أكانجي، لويس.

خط الوسط: سيلفا، رودي، ستونز، دي بروين.

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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