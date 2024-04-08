الاتحاد يتأهل إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد الفوز على الوحدة

حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة في الدور قبل النهائي من البطولة ليواجه الفائز من مباراة الهلال والنصر والتي ستقام بعد قليل.

استهل الاتحاد المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة من توقيع الفرنسي كريم بنزيما الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت على يسار حارس الوحدة لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الأول في المباراة.

واصل الاتحاد شن هجماته حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 من المباراة عندما أرسل رومارينهو تمريرة من الجهة اليمني من داخل منطقة الجزاء تابعها عبد الرزاق حمد الله بتسديدة من أمام المرمى لتمر بجوار حارس الوحدة وتدخل الشباك ويعلن عن الهدف الثاني في اللقاء.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للقاء، سجل جواو فيليبي جوتا هدف ولكن تم الغاؤه بداعي وجود لمسة يد على جوتا قبل تسجيل الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، بدأ الشوط ضعيفا تحديدا من جانب الوحدة الذي لم يهدد لاعبوه مرمى الاتحاد.

وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو الاتحاد مضاعفة النتيجة وكاد عبد الرازق حمد الله يسجل ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة 67 عندما تلقى تمريرة من علي الشمراني ليستلم الكرة خلف المدافعين ويسدد الكرة من فوق الحارس ولكنها مرت فوق العارضة إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 88، سدد أوديون إيجالو لاعب الوحدة الكرة بكعب القدم من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من أحمد حجازي مع مطالبة إيجالو بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على حجازي.

وبعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفديو تم احتساب ركلة جزاء للوحدة ليتصدى لها فيصل فجر الذي سدد الكرة من نقطة الجزاء ولكنها مرت من فوق العارضة إلى خارج الملعب.

واصل لاعبو الوحدة في نهاية المباراة وشنوا العديد من الهجمات على مرمى الاتحاد حتى تمكنوا من تسجيل هدف في الدقيقة 98 عندما أرسل أوديون إيجالو تمريرة بينية لزميله حسين أحمد العيسى داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة من فوق الحارس لتمر داخل الشباك وتعلن عن هدف للوحدة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد وتأهله للمباراة النهائية وملاقاة الفائز من النصر والهلال.

