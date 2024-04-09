علاء ناجي يكتب: كل عيد وانت عيدي



قبل العيد أريد أن اخبرك..أنك اجمل ما مر علي حياتي

" كل عيد وانت عيدي ودنيتي."

أتمنى ان يُقال عني بأني كُنت من الحنية أهل ومن الوّد صاحب ومن العِشرة ليّن . أتمنى أن أكون خفيفًا قريبًا للقلب تُحِب الناس رؤياي أترك أثرًا لطيفًا على قلوب مَن حولي أتمنى مَن يذكرني في حديثه يقولُ: خيرُ الرفيق.

يا كل كلي ويا أكثري وأقلي..

يا وجهًا كُلما تأملتهُ شعرتُ

أن قلبي غارقًا بالحُب والاُمنيات.

معك لا أحتاج أن أبرر شيئًا،

تفهّمك لي أعظم نعمة حظيتِ بها.

ولگـ فـِ الـروحِ عشقـًا لا ينتهي فـَ گيف لا تدمنگـ روحي وأنتَ دوائُهـا

عيناك، صوتك، حديثك وابتسامتك، جميعها غلبت قلبي وانتهت بك

مشتاق لعينيك .. وبموت من شوقي ليك

_" لا أري غـيـرگ أنـت بـصـري وأنـت عـيـنـاي

يا دقّة قلبي الأولى والأخيرة ويا صوت الحنيّة يلّي ما بتروح

من البالي

يَا وطَن روحي، أحتوينيّ

يكفيني من هذا العُمر إني حظـيت بِك يا أحَن أرزاقي

ويأتي العوض علي هيئه شخص يجعلك ملكه مهما كانت الظروف

،،يا أجمل منَ أحبّني وأغلى من أخذ قلبي،،

سنــدي وإتكائـي،وضلعــي الثابت الذي لا يميل،أنت*

[‬‏: بيــن عينِــگ والرمــش إنسجـــن قلـــبي.

أودعك بدمعات العيون، أودعك وأنت لي العيون التي أرى بها، أودعك وفي القلب لهيب تجود به من الشوق شجوني، أراك من الذاهبين ولن تطيق نفسي هذا الفراق الأليم

[‬‏: قد لا تكون عيناه لون المحيط لكننى اغرق فيهما في كل مرة.

عندما أحادثك يصبح للنبض معنى أخر حتى لو كان بيننا شاشة

[: أنـا لا أُريـد أن يحبني العـالم

‏يگفيني أن تگـون أنتَ حبيبي "

ولو كانت المسَافة مُوسيقى، لعزَفت كُل الأغنيَات وصُولًا لعينَيك

‏الإهتمام الذي نجده في لحظة

الضعف أجمل من ألف عبارة حب

‬‏ أُريـدگ…ربّـما تُـجيب هـذه الكلمة …عن تسـاؤلاتـگ…”

وبيك اختم حياتي وكل امانيها

في حُبك شفت العمر، لله درّ المُعطيات!

[‬‏: أنــت اللحــّظه الحــُلوة بڪــل

يــُوم مــن عــمــّري

ليس عليك ان تتغير هناك من سيحبك كما انت.

ولا أشعر أنني بخير، إلا عند روية عيناك

‏سلامًا على روحٍ ملأت روحي حبًا دون لقاء

يُعانق قلبي صوتهُ الذي يتحدث إليّ

أكادُ أضمهُ من فرط الحُب.

قدر كان قدر كان أن نلتقي وقدر كان أن نفترق وربما تكرر الأقدار ونلتقي بعد سفرك هذا

الشوق والبعد مثل الخنجر ينغرز في القلب