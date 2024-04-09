وجبة العيد الرسمية.. تعرف على أسعار الفسيح والرنجة بالقاهرة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يشهد سوق الأسماك المملحة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يتجه المصريون نحو تناول الفسيخ والرنجة وأنواع أخرى بعد انتهاء شهر رمضان، ومع اقتراب عيد الفطر، الذي يبقى أقل من 48 ساعة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتبحث عنة من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، حول معرفة أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق بالقاهرة.

أسعار الفسيخ اليوم بالقاهرة

تنقل بوابة الفجر الإلكترونية لكل متابعيها من خلال النقاط التالية أسعار الفسيخ اليوم بالقاهرة، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير كل ما يبحث عنة المتابع من خلال محرك البحث العالمي جوجل على مدار اليومةو الساعة وبكل دقة.

أسعار الفسيخ اليوم سجلت ارتفاعًا، حيث وصل سعر كيلو الفسيخ البوري إلى نحو 380 جنيهًا في الأسواق اليوم الأحد.

بالنسبة للفسيخ المخلي المعبأ، بلغ سعره نحو 420 جنيهًا للبرطمان وزن 600 جرام، بينما كان سعر البرطمان وزن 350 جرامًا نحو 230 جنيهًا.

أسعار الرنجة اليوم بالقاهرة

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية كل ما تريد معرفتة عن أسعار الرنجة اليوم في الأسواق بالقاهرة، وذلك ضمن اهتمام الفجر بتوفير كل ما يبحث عنة القارئ بكل سهولة ويسر على مدار اليوم والساعة.

أسعار الرنجة اليوم تتفاوت، حيث يتراوح سعر كيلو الرنجة الهولندية بين 160 جنيهًا و200 جنيه.

بلغ سعر الرنجة المخلية نحو 130 جنيهًا للبرطمان وزن 300 جرام.

أما سعر الرنجة المدخنة فقد سجل نحو 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطارخ اليوم بالقاهرة

أسعار البطارخ سجلت تباينًا، حيث تراوح سعر كيلو البطارخ ما بين 180 جنيهًا و215 جنيهًا.