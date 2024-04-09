أهلًا بالعيد.. تعرف على سعر الفسيخ والرنجة بالإسكندرية، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشتهر الوجبة الرسمية بتناول الفسيخ والرنجة في مصر، حيث يشهد سوق الأسماك المملحة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ويتجه المصريون نحو تناول هذه الأطباق الشهية بعد انتهاء شهر رمضان، ومع اقتراب عيد الفطر، الذي يبقى أقل من 48 ساعة، يتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة في الأسواق.

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تريد معرفتة عن أسعار الفسيخ والرنجة اليوم بالأسواق بالأسكندرية، وتهتم البوابة بشكل دائم وكبير بمتابعة كل ما يبحث عنه المتابع لتوفرها بشكل سريع وسهل على مدار اليوم والساعة.

أسعار الفسيخ والرنجة بالإسكندرية اليوم

شهدت أسواق الإسكندرية إقبالا ملحوظا على شراء الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، فيما انخفضت أسعار أسماك البكلاة بشكل نادر. أما أسعار الرنجة فقد سجلت تباينًا، حيث تتراوح بين 120 و150 جنيهًا، وقد وصلت إلى 225 جنيهًا للأنواع الممتازة ذات البطروخ الخرز.

أسعار الفسيخ اليوم بالإسكندرية

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية كل ماتريد معرفتة عن أسعار الفسيخ والملوحة اليوم بالأسواق المحلية داخل الإسكندرية، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الفجر بتوفير كل ما يبحث عنه القارئ بشكل دروي

سُجِّلَتْ أسعار الفسيخ تباينًا، حيث تراوحت بين 240 و260 و300 جنيه للكيلو، ووصلت إلى 350 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

أما أسعار الملوحة الصعيدي من نوع "الكلاب"، فتراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

أهلًا بالعيد.. تعرف على سعر الفسيخ والرنجة بالإسكندرية، بالرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن محلات بيع الفسيخ والرنجة والملوحة في القاهرة والإسكندرية تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على عملية الشراء، وهذا الإقبال يستمر حتى حلول عيد الفطر المبارك وانقضاءه.