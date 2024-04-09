قبل العيد.. تعرف على الفسيخ وأضراره "حقائق يجب معرفتها"، تناول الفسيخ، الذي يُعتبر من الأطعمة التقليدية في بعض المجتمعات خاصة في مصر خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، قد يحمل مخاطر صحية يجب أخذها بعين الاعتبار.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية بعض الأضرار المحتملة لتناول الفسيخ:

قبل العيد.. تعرف على الفسيخ وأضراره "حقائق يجب معرفتها"

1. التسمم الغذائي: يمكن أن يسبب الفسيخ التسمم الغذائي نتيجة لتلوثه بالبكتيريا الضارة مثل السالمونيلا أو الليستيريا نتيجة لسوء تخزينه أو عدم معالجته بشكل صحيح.

2. المشاكل الهضمية: قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل هضمية مثل الإسهال أو الغثيان بعد تناول الفسيخ، ويعود ذلك غالبًا إلى صعوبة هضم بعض مكوناته أو تفاعلات جسدية.

3. الحساسية والحساسية المتأخرة: قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي أو الانتفاخ بعد تناول الفسيخ، وقد يظهر هذا التأثير فورًا أو بعد فترة من الزمن.

4. الارتفاع في ضغط الدم: نظرًا لارتفاع محتوى الصوديوم في الفسيخ، قد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، وهو أمر يمكن أن يكون خطيرًا لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم.

5. السمنة: نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والملح، فإن تناول الفسيخ بانتظام قد يسهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بناءً على ذلك، ينبغي أن يكون تناول الفسيخ معتدلًا وبمعرفة المخاطر المحتملة، ويُنصح بشدة بشراءه من مصادر موثوقة وتخزينه وتناوله بشكل صحيح لتجنب الإصابة بأي مشاكل صحية.