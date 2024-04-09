تناول الفسيخ ومرضى الكلى: ما الأضرار المحتملة؟، يعتبر الفسيخ من الأطعمة التي تحتاج إلى اهتمام خاص عند تناولها لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. فمرضى الكلى يجب أن يكونوا حذرين جدًا في اختيار أنواع الطعام التي يتناولونها، لأن بعض الأطعمة قد تؤثر سلبًا على صحتهم.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كلماتريد معرفتة عن بعض الأضرار المحتملة لتناول الفسيخ لمرضى الكلى:

تناول الفسيخ ومرضى الكلى: ما الأضرار المحتملة؟ "تعرف على التفاصيل"

1. ارتفاع محتوى الصوديوم: الفسيخ يحتوي على كميات عالية من الصوديوم، وهو أمر يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى الكلى، وهو أمر يمكن أن يزيد من خطر تطور مضاعفات الكلى.

2. ارتفاع محتوى البروتين: الفسيخ يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من البروتين، والتي قد تكون مشكلة لمرضى الكلى حيث يمكن أن تزيد من عبء الكلى وتسبب تدهور الوظائف الكلوية.

3. التسمم الغذائي: قد يتعرض مرضى الكلى لمخاطر التسمم الغذائي بشكل أكبر من الأشخاص الأصحاء نتيجة لضعف جهازهم المناعي، ويعتبر الفسيخ بمكوناته الخام من أكثر أنواع الأسماك عرضة للتلوث والتسمم الغذائي.

بناءً على ذلك، يجب على مرضى الكلى تجنب تناول الفسيخ أو تقليل كمية تناوله إلى الحد الأدنى الممكن، والتحدث مع أخصائي التغذية أو الطبيب المعالج للحصول على نصائح مخصصة لحالتهم الصحية وتجنب أية مشاكل صحية محتملة.