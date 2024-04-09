عيد الفطر ٢٠٢٤.. أسعار الفسيخ والرنجة في سوق العيد

يتزايد اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة أسعار الفسيخ والرنجة تزامننًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر هاتان السلعتان من الأكثر طلبًا خلال هذه الفترة نظرًا لدورهما الهام في طقوس الاحتفال بأول وثاني أيام العيد.

أسعار الفسيخ

يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 350 و400 جنيه.يصل سعر كيلو الفسيخ المخلي إلى 475 جنيه.يتراوح سعر كيلو الفسيخ المملح الخفيف بين 450 جنيه.

أسعار الرنجة

يتراوح سعر كيلو الرنجة بين 120 و190 جنيه حسب النوع والمنطقة.

سجل سعر كيلو الرنجة السوبر هولندي نحو 114 جنيه.

يبلغ سعر قطعة الرنجة فيليه 63 جنيهًا، وسعر الرنجة بالقطعة 38 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو الرنجة البطارخ بين 280 و305 جنيه.

أسعار السردين

يبلغ سعر كيلو السردين العماني والروسي والبلدي نحو 160 جنيه.يتراوح سعر كيلو الملوحة الأسوانية بين 220 و240 جنيه، بينما تبلغ أسعار الملوحة العادية 350 جنيه.

هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي في سوق العيد لعام 2024، ومن المتوقع أن تشهد بعض التغيرات خلال الأيام القليلة المقبلة وخاصة مع اقتراب موعد العيد.