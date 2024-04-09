ads

شراء قوي من البنوك المركزية تدفع أسعار الذهب لتداول قرب اعلي مستويته علي الاطلاق

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش إلى 2345.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار يوم الاثنين. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2363.50 دولار.

 

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.90 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.

 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب اسعار الذهب عالميا
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| الاتحاد الأوروبي: لا يوجد حل عسكري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

لصالح الهلال (2- 1) انتهاء المباراة أمام النصر في كأس السوبر السعودي 2024

قيادات «المتحدة» في زيارة للراديو 9090 (صور)

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عاجل...ليفربول يستقر على بيع محمد صلاح الموسم القادم

عاجل| تعليمات هامة من وزارة التموين لأصحاب المخابز

صباح الكورة.. ليفربول يستقر على ييع صلاح ونجم الأهلي على أعتاب الرحيل وقمة نارية بين الريال والسيتي

كولر يفجرها: الأهلي يعاني من الإرهاق