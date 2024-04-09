شراء قوي من البنوك المركزية تدفع أسعار الذهب لتداول قرب اعلي مستويته علي الاطلاق

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش إلى 2345.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار يوم الاثنين. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2363.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.90 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.