"القصير" يهنئ فلاحي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي بعيد الفطر المبارك

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.



وقال وزير الزراعة: كل عام وجميع العاملين بوزارة الزراعة ومراكزها البحثيه وهيئاتها وقطاعاتها ومديرياتها باحثين وموظفين وخدمات معاونه وإداريين وكل من ينتمي إلى الزراعة بخير وسعادة، سائلا المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.



ولايفوتنى ان اهنئ اهالينا المزارعين والفلاحين والمربين والمنتجين الزراعيين بحلول عيد الفطر المبارك، أتوجه اليهم بكل التحيه والتقدير على العمل والجهد والتفاني والالتفاف حول الوطن وقياداته.

وندعو الله ان يحفظ مصر واهلها وقياداتها من كل مكروه وسوء وان يديم عليها نعم الامن والامان.. وكل عام ومصرنا العزيزه وشعبها العظيم بكل خير وبركات.

