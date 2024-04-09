ads

توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 895 ألف منزل خلال العام المالي المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى أكثر من 895 ألف منزل في جميع أنحاء الجمهورية خلال العام المالي المقبل، ليصل عدد المنازل التي تستفيد من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 10 ملايين منزل ويحقق وفرا في استهلاك الوقود التقليدي بنحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، فضلا عن خفض انبعاثات الكربون بنحو 5 ملايين طن سنويا.

ولفتت الوزارة إلى أنها تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدمي الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز لأكبر عدد من الوحدات السكنية، وزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة عدد محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، موضحة أنها تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف وذي جدوى اقتصادية عالية، وتoعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية الوزارة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ونوهت بأنها تستهدف تحويل نحو 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين) خلال العام المالي القادم، واستكمال خطة التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي عبر إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، ليرتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 1200 محطة على مستوى الجمهورية، في خطوة تساهم في توفير المزيد من الخيارات للمواطنين وتسهيل استخدام الغاز الطبيعي كبديل نظيف وفعال للوقود التقليدي.

وعلى جانب آخر، تسعى وزارة البترول لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لأكثر من 840 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف جاري الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر دون تقطيع | ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

مباشر بث مباشر 4K.. دون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد Real Madrid اليوم.. مشاهدة مانشيستر سيتي × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024

ريال مدريد يقلب تأخره إلى تقدم على مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول

عاجل| معلقتين مكرونة وصباع كفتة.. هذا ما قدمه التحالف الوطني بالإسكندرية للصائمين في رمضان

ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد خلفا ليورجن كلوب

بايرن ميونخ يتقدم على أرسنال بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول