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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانيء البحر الأحمر ثماني سفن، حيث تم التداول على 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و628 شاحنة، و701 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، اليوم /الثلاثاء/، أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و290 شاحنة، و607 سيارات.


وأضاف: أن حركة الصادرات شملت 8 آلاف طن بضائع و338 شاحنة و4 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا وصول السفينة "بوسيدون اكسبريس".. بينما غادرت السفينتان "الحرية، ودليلة"، كما شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ 3 سفن وهي (بريدج، وأور، وسينا)، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.

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