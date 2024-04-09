ads

تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل

الاقتصاد
بوابة الفجر


تفرض تركيا قيودا تجارية على إسرائيل اعتبارا من الثلاثاء تشمل تصدير مجموعة من السلع مثل الأسمنت والحديد والفولاذ المستخدمة في البناء ردا على الحرب في غزة.

وكتبت الوزارة التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل".

وكانت انقرة أعلنت الاثنين أن إسرائيل رفضت طلبا تركيا بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى لغزة".

وأضاف "قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

ads
ads

الأكثر قراءة

"يويفا" يتخذ قرارعاجل بشأن تقنية الفيديو

عاجل| نتنياهو: لن تمنعنا قوة في العالم من القضاء على حماس

لصالح الهلال (2- 1) انتهاء المباراة أمام النصر في كأس السوبر السعودي 2024

تهنئة عيد الفطر.. أجمل العبارات والرسايل ابعتها لأهلك وأصحابك وعيد عليهم

عاجل| سيناء للمنجنيز تبدأ تصنيع المواد الخام لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك

جوارديولا: علينا إلحاق الضرر بريال مدريد

457 ساحة معتمدة بالمنوفية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك