تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل



تفرض تركيا قيودا تجارية على إسرائيل اعتبارا من الثلاثاء تشمل تصدير مجموعة من السلع مثل الأسمنت والحديد والفولاذ المستخدمة في البناء ردا على الحرب في غزة.

وكتبت الوزارة التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل".

وكانت انقرة أعلنت الاثنين أن إسرائيل رفضت طلبا تركيا بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى لغزة".

وأضاف "قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".