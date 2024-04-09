الأردن تخفض أسعار الشعير لمربي الثروة الحيوانية ومستوردي المواشي باستثناء الأغنام

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، خفض سعر بيع مادة الشعير لمربي الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، باستثناء الأغنام، من 284 دينارًا للطن الواحد، إلى 212 دينارًا، شاملة ضريبة المبيعات.



كما خفضت الوزارة، سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية، من 284 دينارًا إلى 212 دينارًا للطن الواحد، شاملة ضريبة المبيعات.



وخفضت كذلك المبلغ المقطوع عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية، إلى 1450 دينارًا، بدلًا من 1500 دينار، استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة2001 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (14846) لسنة 2024.

وحددت الوزارة سعر بيع مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، باستثناء الأغنام، بمبلغ 154 دينارًا وبتخفيض دينار واحد عما سبق، شاملة ضريبة المبيعات.



وأبقت الوزارة على سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة عند 175 دينارًا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل ضريبة المبيعات، بالإضافة لسعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة عند مبلغ 77 دينارًا للطن الواحد.



ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ 2024/4/1 ولغاية 30/ 4 /2024.