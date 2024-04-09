عاجل| معلقتين مكرونة وصباع كفتة.. هذا ما قدمه التحالف الوطني بالإسكندرية للصائمين في رمضان

قيادات التحالف اكتفو بالشو الإعلامي والجهات المانحة تتساءل: أين مائدة الرحمن"

شو اعلامي ودعاية منذ بداية شهر رمضان الكريم لمائدة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، ما أطلق عليها مائدة العيلة أو مائدة الرحمن وأرقام تلقى جزافًا على شاشات التلفاز وصفحات المواقع الإخبارية وصلت إلى 5 ألاف وجبة ساخنة يوميا على حد تصريحات أحد نواب مجلس الشيوخ والمسئول عن أنشطة التحالف بمحافظة الإسكندرية.

دارت الكثير من الشبهات حول مائدة الرحمن الخاصة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية خصوصًا بعد التبرعات الكبيرة التي جمعها التحالف للمائدة المزعومة سواء من شركات أو مؤسسات العمل الأهلى بالمحافظة، وذلك بعد أن أرسل لنا بعض المواطنين الشرفاء من أبناء محافظة الإسكندرية صور مثلت معايشة واقعية ليوم من أيام رمضان خلال ساعة الإفطار بالمائدة المذكورة والتي بدت خاوية وبلا طعام.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية أطلق مبادرة تحت عنوان "سفرة العيلة" بمائدة رحمن لإفطار الصائمين وتقديم الوجبات الساخنة والجاهزة بمنطقة رشدي شارع أبو قير شرق المحافظة، هذا بجانب توزيع 4000 وجبة يوميًا على الأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم من خلال التنسيق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

مائدة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية بلا طعام ولا صائمين

بدت مائدة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية من واقع الصور المرسلة من قبل مواطنين من داخل المائدة خالية من الصائمين ولا الطعام رغم قرب أذان المغرب، وفي وقت الاذان حسب شهود عيان لم يوجد على الموائد سوى الخبز والماء وقام المسئولين عن المائدة بإغلاق الابواب ومنع السائقين والمارة من الدخول بحجة أن المائدة أمتلئت رغم أن الصور توضح خلوها من الزائرين والطعام وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول صورية الموضوع وأنه لا يتعدى أن يكون شو إعلامي لبعض الشخصيات المسيطرين على التحالف بالإسكندرية.

معلقتين مكرونة وصباع كفتة

معلقتين مكرونة وصباع كفتة.. هذا بجانب أن الطعام لم يوضع على الموائد إلأ بعد مرور نحو 10 دقائق من أذان المغرب وكان بسيط للغاية ولا يشبع طفل صغير، وهو عبارة عن كمية صغيرة من المكرونة و2 صوابع كفتة يبدو من شكلهم أنهم بيتي ولا يكفون لإشباع صائم، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أموال التبرعات للمائدة أين ذهبت أو فيما يتم إنفاقها وهو ما يسأل عنه قيادات التحالف الوطني للجمعيات الأهلية بالإسكندرية ويفع للمزيد من الشكوك هو ما أعلنه التحالف من أنشطة بميزانيات محددة خلال الشهر الكريم وهل تم تنفيذها بالشكل المطلوب أم تم الاكتفاء بالشو الإعلامي فقط.

وبعد إرسال تلك الصور لموقع الفجر الإلكتروني رأينا فيها شبهة كبيرة أثارت لدينا الكثير من التساؤلات حول الميزاينة المخصصة لتلك المائدة من أموال المتبرعين الذي قصدو بها ثوابًا عظيمًا في هذا الشهر الكريم مع استغلال لجوع الفقراء في جمع هذه الاموال وفي النهاية إنفاقها في غير مواضعها المقررة لها وهو ما يمثل جريمة مكتملة الاركان، ووجدنا أنه من واجبنا نشرها لعلها تلقى اهتمام المسئولين عن التحالف الوطني للعمل الأهلى بالإدارة المركزية بالقاهرة ويدور تحقيق موضوعي شفاف حول تلك الوقائع.