عاجل| موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1445 المملكة العربية السعودية

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1445 في الحرم المكي، ينتظر المسلمون حول العالم بفارغ الصبر حلول عيد الفطر المبارك للاحتفال بهذه الفرحة الدينية، ويتساءل المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث يؤدونها المسلمون بفرح واطمئنان احتفالًا بانتهاء شهر رمضان الكريم والأيام المباركة التي شهدتها.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلالا الفقرات التالية موعد صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد بدء عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ الإجازة من نهاية يوم العمل يوم الاثنين، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1445 هجري الموافق للثامن من أبريل لعام 2024 ميلادي، وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام.

ووفقًا للوائح التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، يلتزم صاحب العمل بالامتثال لهذه اللوائح، حيث يجب عليه تعويض العامل عن أيام الراحة التي تتداخل مع أيام العطل الرسمية والمناسبات، سواء كان ذلك قبلها أو بعدها، بما يعادلها من أيام إضافية.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

وفيما يلي نقدم لكم مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في بعض مدن المملكة العربية السعودية حتى تعلن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن المواعيد الرسمية:

وقت صلاة عيد الفطر في الرياض في تمام الساعة 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام تمام الساعة 5.16 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة 6.01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر نيوم في تمام الساعة 06:02 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر خميس مشيط الساعة 06:08 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 القطيف الساعة 5:23 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطائف الساعة 6.02 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر مكة المكرمة في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

مواقيت صلاة عيد الفطر نجران في الساعة 05:56 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر جازان: تمام الساعة 06:11 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر في جدة في تمام الساعة 6.07 صباحًا.

سنن صلاة العيد

هناك بعض السنن المتعلقة بصلاة العيد والتي يفضل أن يتبعها المسلم عند الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، وهذه السنن هي كالتالي:

يتم تأدية صلاة العيد في مكان واسع خارج المدينة ليجتمع المسلمين.

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر ويسن أكل التمور.

التبكير في الذهاب إلى صلاة العيد بتكبيرات العيد ليكون المصلي قريب من الإمام ويأخذ أجر انتظار الصلاة

يستحب أن يذهب المسلم إلى مكان الصلاة مشيًا على الأقدام.

المسلم عليه الاغتسال والتجمل ولبس أفضل الثياب.

الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر، وذلك ليشهد الطريقان له بالخير.

علي المسلم الإكثار من ذكر الله تعالى، والتكبير على وجه الخصوص لقول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ويقوم الرجال بالتكبير في الأسواق والطرق.

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في أول يوم من شهر شوال، ويتسحب البدء في تكبيرات العيد من مغرب آخر يوم من أيام شهر رمضان الفضيل، ويؤدي المسلم صلاة العيد أولًا ثم صلاة الضحى.