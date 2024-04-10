عاجل| موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024، يشعر الكثيرون من المسلمين في البحرين بالاهتمام بمعرفة موعد صلاة العيد، حيث يعتبرون أداء هذه الصلاة في وقتها من الطقوس الهامة للاحتفال بالعيد.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية موعد صلاة العيد "عيد الفطر المبارك" بالبحرين.

موعد صلاة العيد في البحرين

يتم تحديد موعد عيد الفطر على حسب بعض البحوث الفلكية التي تؤكد لنا موعد عيد الفطر، حيث يتم بعد ذلك الإعلان لجميع المواطنين عن موعد عيد الفطر ويتم بعد ذلك التعرف على أن أداء صلاة العيد يكون بعد شروق الشمس بربع ساعة وهذا لمعظم الدول العربية.

حيث يكون موعد عيد في البحرين لهذا العام يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل عام 2024 كما أن إجازة عيد الفطر تكون إجازة رسمية لجميع المواطنين في البحرين وهي تكون مدتها ثلاث أيام، حيث يعتبر عيد الفطر من أهم المناسبات عند المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الفطر في مختلف الدول العربية

أعلنت مختلف الدول العربية عن المواعيد الرسمية لإقامة صلاة العيد حتى يتعرف المواطنين عليها ويكونوا على أتم استعداد لها، وهي كالتالي:

البحرين تبدأ صلاة عيد الفطر في الساعة السادسة وسبعة وأربعين دقيقة صباحًا.

في جنوب إفريقيا تبدأ الصلاة في الخامسة وسبعة وأربعون دقيقة صباحًا.

في الجزائر تبدأ صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الرابعة سبعة وأربعون دقيقة صباحًا.

وقت ومكان صلاة عيد الفطر

بين العلماء أن وقت صلاة العيد تبدأ بعد طلوع الشمس بمقدار رمح إلى وقت زوال الشمس وهو وقت الضحى، إذا نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ويسن تأخير صلاة عيد الفطر، حتى يتمكن المسلمون من إخراج زكاة الفطر.

مكان صلاة العيد من السنة أن يكون في مصلى لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هناك أي عذر من مطر أو رياح فلا حرج أن تؤدي الصلاة في المسجد، وإن وجد من لا يستطيع الخروج إلى المصلى لضعف أو عجز استخلف الإمام في المسجد.

حكمة مشروعية صلاة عيد الفطر

يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر بعد أن من الله عليهم بإتمام صيام شهر رمضان شكرًا لله على ما أنعم به عليهم من نعم لا تعد ولا تحصى، مثل صحة البدن وأداء العبادات التي شرعها من صدقة وتكبير وصلاة وقيامك وغيرها.