عاجل| موعد صلاة العيد "عيد الفطر" بالإمارات "جميع المحافطات"

عاجل| موعد صلاة العيد "عيد الفطر" بالإمارات، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يبدأ الناس في التحضير لاستقبال عيد الفطر، وتتجلى مظاهر الفرحة والاحتفال في الشوارع والبيوت، إنه العيد الذي ينتظره المسلمون بشغف ليزيل تعب الصيام ويجلب السعادة، العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد صلاة العيد في الإمارات لعام 2024.

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إجازة عيد الفطر في الإمارات تبدأ من يوم 29 رمضان لعام 1445 هجري الموافق 8أبريل 2024 ميلادي، وتستمر الإجازة حتى يوم السبت 12 أبريل، ويكون يوم الأحد الموافق 13 أبريل هو يوم الإجازة الأسبوعية.

وقت صلاة العيد في رأس الخيمة وأبو ظبي

الجهات الرسمية لم تعلن بعد عن موعد صلاة العيد في إمارة رأس الخيمة، ولكن صلاة العيد بدأت الساعة 6:05 صباحًا في العام الماضي، وفي أبو ظبي في عام 2023 تم بدء صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:12 صباحًا، ويمكن للمواطنين أداء صلاة العيد في أي من مساجد الإمارة أو في منازلهم.

وقت صلاة العيد في عجمان وأم القيوين

إمارة عجمان شهدت موعد صلاة عيد الفطر السعيد العام الماضي 2023 ميلادي في تمام الساعة 6:07 صباحًا، كذلك بدأت صلاة العيد في إمارة أم القيوين لعام1444 هجري في تمام الساعة 6:07 صباحًا وبعدها تبدأ العائلات في زيارة الأقارب والأصحاب أو الذهاب إلى المتنزهات.

صلاة العيد في الفجيرة

بالانتقال إلى إمارة الفجيرة، كانت صلاة عيد الفطر المبارك العام السابق في تمام الساعة 6:05 صباحًا، والتي كانت يسبقها ويلحقها تكبيرات المسلمين، ويوزع الأطفال التمور والحلوى.

موعد صلاة العيد دبي

لم تعلن الجهات الدينية بعد عن موعد صلاة العيد في دبي، لكنها كانت في تمام 6:10 صباحًا من عام 2023، أي قبل أبوظبي بدقيقتين فقط، وبشكل عام لا تتجاوز الفروقات بين إمارات الدولة أكثر من 6 دقائق.

وقت صلاة العيد الشارقة

صلاة العيد في الشارقة لعام1444 هجري كانت في تمام الساعة 6:07 صباحًا، أي بعد دقيقتين فقط من صلاة العيد في إمارة الفجيرة.

الاستعداد للعيد في الامارات

يأتي عيد الفطر المبارك بعد شهر رمضان الذي يصوم فيه المسلمون من مطلع الفجر حتى غروب الشمس، وفي الأيام الأخيرة من الشهر الكريم يستعد المسلمون لاستقبال العيد، فيزينوا الشوارع بالأضواء والزينة، ويوزعوا الحلويات، ويقوموا بارتداء الملابس الجديدة

والنساء في الإمارات تقوم بتنظيف المنزل وترتيبه، والرجال يقوموا بإطلاق النار في الهواء أول أيام عيد الفطر ليعبروا عن الفرح والسرور بقدومه، كما يقوم الرجال بأداء الرقصات التقليدية الشعبية مثل رزقة الرزفة.