شركات الطيران تواجه ضغوطا جراء تراجع إنتاج الطائرات وتوقع معدلات سفر قياسية

تواجه صناعة الطيران العالمية ضغوطًا خلال أشهر الصيف، إذ من المتوقع أن يتجاوز الطلب على السفر مستويات ما قبل جائحة كورونا، بينما تنخفض تسليمات الطائرات بشكل حاد بسبب مشاكل الإنتاج في "بوينج" و"إيرباص".

وقال "جون جرانت" كبير المحللين في شركة بيانات السفر "أو.ايه.جي" إن التوقعات تشير إلى وصول عدد المسافرين على مستوى العالم إلى مستويات قياسية، إذ من المتوقع أن يسافر 4.7 مليار شخص في عام 2024، مقارنة بنحو 4.5 مليار في عام 2019.

وتظهر البيانات الصادرة عن شركة "سيريم أسيند كونسلتنسي" أن تكلفة إيجار طائرات إيرباص ايه320-200 نيو الجديدة وبوينج 737-8 ماكس بلغت 400 ألف دولار شهريًا، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2008.

وقال "جون هيمليك" كبير الاقتصاديين في "أير لاينز فور أمريكا" التي تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى، إن شركات الطيران تنفق 30 بالمئة أكثر على عقود إيجار الطائرات عما كانت عليه قبل الجائحة.