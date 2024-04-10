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إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر


خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 480 ألف برميل يوميًا إلى نحو 950 ألف برميل.

وخفضت الوكالة الحكومية في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل 30 ألف برميل يوميًا إلى 1.35 مليون برميل.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يزيد قليلًا عن 90 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد تضاؤل الآمال في أن تؤدي المحادثات بين إسرائيل وحماس، إلى وقف لإطلاق النار في غزة ووسط مخاوف من أن الصراع المستمر قد يتسبب في اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وأبقت أوبك+ وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وقال Morgan Stanley إنه في ظل قيود إمدادات أوبك وبعض العوامل الهبوطية للإنتاج الروسي والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب، فإنه يتوقع نقصًا في المعروض خلال الربعين الثاني والثالث.

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Elfagr.org

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