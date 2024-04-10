انخفاض تسليمات طائرات بوينج الفصلية إلى 83 فقط وسط أزمة السلامة





تراجعت تسليمات طائرات شركة بوينج في الربع الأول حيث تواجه الشركة تدقيقًا متزايدًا بعد انفجار لوحة باب إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 9 في الجو في يناير/ كانون الثاني.

وسلمت الشركة 83 طائرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/ آذار، معظمها من طراز 737، مقارنة بـ 157 طائرة في الربع السابق و130 طائرة في الفترة المقابلة من العام السابق. وفي شهر مارس/ آذار فقط، قامت شركة بوينغ بتسليم 29 طائرة.

ولا يزال عملاء Boeing يطلبون طائرات جديدة من الشركة المصنعة، في وقت تهيمن مع إيرباص على سوق الطائرات النفاثة الكبيرة. سجلت الشركة طلبيات لشراء 111 طائرة جديدة الشهر الماضي عندما ألغت طلبيتين، 85 منها 737 ماكس لشركة الخطوط الجوية الأميركية التي أعلنت عنها شركة النقل في أوائل شهر مارس/ آذار.

وتأتي أحدث حصيلة بعد الحادث الذي وقع في 5 يناير/ كانون الثاني على متن رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282، مما أدى إلى إنقاذ شركة بوينغ من الكارثة.

قال المحققون الفدراليون إن قابس الباب كان يفتقد المسامير التي تثبته في مكانه. منذ وقوع الحادث، قامت إدارة الطيران الفيدرالية بتفتيش إنتاجBoeing 737.

ماكس ومنعت الشركة المصنعة للطائرة من زيادة إنتاج الطائرات حتى توقع على إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بها.