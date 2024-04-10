هونغ كونغ تحبط أكبر عملية تهريب ذهب بأكثر من 10 ملايين دولار



في أكبر عملية ضبط لتهريب الذهب في هونج كونج، صادرت سلطات المدينة ما يقدر بنحو 10.7 مليون دولار من المعدن الأصفر الذي تم إخفاؤه أثناء شحن قطع غيار الآلات إلى اليابان.

وجاء في بيان حكومي أنه تم "قولبة وتمويه" 146 كيلوغرامًا من الذهب كجزء من ضاغطي هواء في حمولة طائرة متوقفة في المدينة.

وتظهر الصور التي قدمها المسؤولون أن الذهب تم تشكيله كأجزاء على شكل لولبي وأسطواني مع طبقة من الطلاء لإخفائه، وكشفت الخدوش على سطح الأجزاء عن الذهب الموجود تحتها.

واكتشفت جمارك هونغ كونغ الذهب غير المشروع أثناء إجراء فحص للآلات في 27 مارس، وبعد تحقيق متابعة، ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا فيما يتعلق بالقضية يوم الأربعاء، وتم إطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة وما زال التحقيق مستمرًا.

وبموجب قانون هونغ كونغ، فإن أي شخص تثبت إدانته بتهريب البضائع يتعرض لغرامة قصوى قدرها 2 مليون دولار والسجن لمدة 7 سنوات.

وقال مسؤول جمركي للصحفيين المحليين إن هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها العثور على ذهب مخبأ كأجزاء آلات.



وأضاف المسؤول أن الهدف المشتبه به من عملية التهريب هو التهرب من رسوم الاستيراد البالغة نحو 10% في اليابان، وهو ما كان سيوفر أكثر من مليون دولار لو نجحت العملية.

وفي هونغ كونغ، والتي تعد واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، تم اعتقال مشتبه به آخر في فبراير لمحاولته تهريب سبائك الذهب خارج المدينة.

وكانت كلتا الحالتين تتعلقان بمركبات متجهة إلى ماكاو تقوم بتهريب الذهب بقيمة تزيد عن مليون دولار.