إيلون ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان في 2025



توقع الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla الأميركية للسيارات الكهربائية، الاثنين، أن يصل تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان بحلول العام المقبل أو 2026.

وقال ماسك في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي نيكولاي تانجن على تطبيق X إن الذكاء الاصطناعي مقيد بتوفر الكهرباء وإن من المتوقع تجربة الإصدار التالي من Grok، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لشركته الناشئة xAI لأنظمة الذكاء الصناعي، بحلول مايو/ أيار.

وقال ماسك عندما سئل عن الجدول الزمني لتطوير "الذكاء الاصطناعي العام"، "إذا عرَفت AGI، أي الذكاء الاصطناعي العام على أنه أكثر ذكاء من أذكى إنسان، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون ذلك في العام المقبل، في غضون عامين".

وقال ماسك الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي إن الافتقار إلى الرقائق الالكترونية المتقدمة يعيق تجربة نموذج الإصدار الثاني من Grok.

وأسس ماسك شركة xAI العام الماضي لمنافسة OpenAI، التي رفع دعوى قضائية ضدها متهمًا إياها بالتخلي عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح. وتنفي OpenAI هذه المزاعم.

وأضاف أنه على الرغم من أن النقص في الرقائق كان عائقًا كبيرًا أمام تطوير الذكاء الاصطناعي حتى الآن، فإن إمدادات الكهرباء ستكون حاسمة في العام أو العامين المقبلين.

وعن السيارات الكهربائية، أكد ماسك أن شركات صناعة السيارات الصينية هي "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم" وتشكل "أصعب التحديات التنافسية" لشركة تسلا.

وسبق أن حذر ماسك من أن المنافسين الصينيين سيدمرون المنافسين العالميين إذا لم توضع حواجز تجارية.

وصندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تصل أصوله إلى 1.5 تريليون دولار أحد أكبر المساهمين في Tesla.