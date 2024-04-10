مطلق "Chat GPT" يدخل لائحة المليارديرات

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


دخل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، المطورة لأداة ChatGPT، نادي المليارديرات، وفقًا لما أوردته فوربس.

وأدرج ألتمان على قائمة مليارديرات العالم التابعة لفوربس في المركز 2692، علمًا أن ثروته جاءت بشكل أساسي من استثماراته في الشركات الناشئة، مثل Reddit، التي طُرحت مؤخرًا في بورصة نيويورك، وشركة المدفوعات سترايب، التي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 65 مليار دولار.

وأصبح ألتمان وجهًا لطفرة الذكاء الاصطناعي العالمي عندما أطلقت شركته ChatGPT في عام 2022، كما استثمر في مشاريع أحدث، مثل شركة الطاقة النووية هليون، وشركة الناشئة ريترو بايوساينسيز الناشئة.

وأفادت فوربس أن ثروة ألتمان، التي تشمل عقارات رئيسية في كاليفورنيا وهاواي، قُدرت باستخدام الإقرارات العامة والتقارير الاستقصائية.

يكرر ألتمان النفي أنه لا يملك أسهمًا في شركة OpenAI، وهي الشركة التي جعلت منه نجمًا في عالم الذكاء الاصطناعي، وتقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار.

كانت شركة OpenAI أعلنت مؤخرًا أن مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي سام ألتمان سيعود إلى مجلس إدارتها.

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