شركة شل تدرس الانسحاب من بورصة لندن والإدراج في نيويورك



تدرس شركة النفط البريطانية شل الانسحاب من بورصة لندن للانتقال إلى نيويورك،حيث تدرس جميع الخيارات لإدراجها، وفق كبير مسؤولي الشركة، وهو ما يمثل ضربة كبيرة قد تتعرض لها لندن.

وفق صحيفة ذي تلغراف، قال الرئيس التنفيذي للشركة وائل صوان، إن شركة النفط العملاقة تدرس جميع الخيارات فيما يتعلق بالإدراجات، مضيفًا "لدي موقع يبدو أنه مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية".

وعَدّ صوان أن الانخفاض الحالي في قيمة Shell يمثل "فرصة استثمارية رائعة"، مضيفًا "سأستمر في إعادة شراء تلك الأسهم، وكذا إعادة شراء تلك الأسهم بسعر مخفض".

وأشار صوان إلى التناقض في التقييم بين Shell ومجموعات النفط المدرجة فيالولايات المتحدة مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".

وفي تحذير واضح لبورصة لندن، قال المسؤول في شركة شل: "إذا عملنا من خلال خطة التحول السريع وقمنا بما نقوم به، وما زلنا لا نرى أن الفجوة تضيق، علينا أن ننظر إلى جميع الخيارات على لإطلاق".

وفقًا لهذا السيناريو، سيتعين على ثلاثة أرباع المساهمين الموافقة على أي خطوة للإدراج في المقام الأول، لكن فجوة التقييم هي موضوع يثيره المحللون في كثير منالأحيان عند مقارنة "شل" و"بي بي" مع نظيرتيهما الأميركيتين "إكسون" و"شيفرون".

أظهرت شركة تشددًا بشأن هذا النوع منالقرارات، حيث قامت قبل ثلاث سنوات بنقل مقرها الرئيسي من هولندا إلى المملكة المتحدة وأسقطت كلمة Royal Dutch من اسمها.

وشهدت لندن سلسلة من الشركات انشقاقها إلى أسواق الأسهم الأخرى في الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب السيولة المحدودة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتصنيفات الأعلى التي توفرها الأسواق الأميركية بشكل خاص.