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صدمة كبرى في مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

قرر جون مورتو مدير كرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الاستقالة من منصبه قبل نهاية الموسم الجاري.

صدمة كبرى في مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي الثلاثاء "لقد استقال من منصبه كمدير لكرة القدم في مانشستر يونايتد ليغادر النادي بعد ما يقرب من 11 عاما في مهام مختلفة".

وأشار جويل جليزر رئيس نادي مانشستر يونايتد "بعد 11 عاما من العمل الدؤوب، اتفق جون معنا أن هذا هو الوقت المناسب للاستقالة والسماح بوضع هيكلة جديدة لكرة القدم".

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وأضاف جليزر "سيكون مرحبا به دائما في مانشستر يونايتد كصديق للنادي".

جون مورتو مانشستر مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي البريميرليج

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