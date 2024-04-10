وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الاستاذ مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا والدكتور صبحى حسنين المستشار العام للاتحاد بصفتهم حلقة الوصل بين الوزارة والاتحاد.

وكان وفد من الاتحاد قد اجتمع مع معالى الوزير فى سبتمبر الماضى لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد وقد تم فى هذا الاجتماع الاتفاق على كيفية التعاون والتنسيق بما يعود بالفائدة على شباب المصريين بأوروبا والبعثات الرياضية التى تشارك فى بطولات فى أوروبا.

وجاء هذا الاجتماع الثانى ليحدد كيفية مساندة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا للفرق المصرية المشاركة فى الدورة الاولمبية فى صيف ٢٠٢٤ فى باريس وتحديد كيفية المساندة وتحديد الشخصيات المسؤلة للتواصل، وقد تبلور الأمر هذا الموضوع فى إطلاق مبادرة (احنا سندك) تحت رعاية معالى الوزير اشرف صبحى والتى سيشارك فيها مجموعة الكيانات المصرية فى أوروبا وعلى الأخص الموجودة فى فرنسا وسوف يقوم اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالإعلان عن انطلاق هذه المبادرة رسميا من خلال مؤتمره القادم فى منتصف شهر مايو فى ميلانو.

كما تم الاتفاق على كيفية مشاركة الشباب المصرى الموجود فى أوروبا فى انشطة الوزارة الرياضية والثقافية والرحلات ومعسكرات الوزارة بالإضافة إلى مشاريع حياة كريمة التى تشارك فيها الوزارة.

وتم أيضا مناقشة مشروع إقامة بطولة دولية للكاراتيه تقدم به الاستاذ عصام شريف الامين العام للاتحاد ورئيس اللجنة الرياضية، لتقام بمدينة الغردقة فى بداية فبراير ٢٠٢٥ يشارك فيها ١٠ دول (إنجلترا، اسكتلاندا، بلچيكا، إيطاليا، رومانيا، جنوب إفريقيا، إيرلاندا، الجزائر، ليبيا وتونس) ويتوقع ان يشارك فى البطولة مابين ٤٠٠ و٤٥٠ لاعب ولاعبة، وقد تم اختيار مدينة الغردقة لقربها من مدينة الأقصر لعمل برنامج سياحى للوفود المشاركة لزيارة المعالم السياحية وتنشيط السياحة.

كما تم ايضا مناقشة اقامة بطولة كرة قدم تقدم به الاستاذ مجدى رمضان رئيس النادى المصرى بالنمسا للفرق المصرية الموجودة فى مختلف بلاد أوروبا فى شهر نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة الغردقة ايضا نظرا لسهولة الطيران من اوروبا إلى الغردقة.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بقرار وزارى للاجتماع بصفة دورية كل شهر على تنقية زووم للاشراف على تنفيذ كل ماتم الاتفاق عليه ومناقشة اى مستجدات ووضع خطة عمل سنوية.

وشارك فى الاجتماع من جانب الوزارة اللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم

د اشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة

د عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسة الشبابية

وأ رانيا سامى مدير عام العلاقات الدولية

وقد اشاد معالى الوزير اشرف صبحى على التواصل الذى تم منذ الاجتماع الأول مع قطاع العلاقات الدولية بالوزارة والذى تمثلت باكورته إلى الوصول إلى هذا الاتفاق

كما اشاد الاستاذ مصطفى رجب بالجهود التى بذلها الطرفان من أجل التنسيق والتعاون لتحقيق اكبر الفوائد التى تعود على الشباب المصرى فى أوروبا والبعثات الرياضية المشاركة فى منافسات فى أوروبا، كما أثنى على المجهود الخارق الذى بذله د صبحى حسنين المستشار العام لاتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا للوصول لهذه النتائج.

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