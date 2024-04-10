اشترك واكسب المليون.. رقم الإشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم هي من أهم المسابقات التي اشتهرت في الوطن العربي، فضلًا عن أن المسابقة تقدم العديد الجوائز الأسبوعية والشهرية، وتمكن العديد من الأشخاص بالعديد من الدول العربية، وأصبح بإمكان كل فرد الإشتراك في هذه المسابقة ما بين الجوائز المالية والعينية، ويمكن إرسال رسالة نصية للإشتراك فيها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أرقم الإشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول 2024



يمكن الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكُبرى التي تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي ونحو 2 كيلو ذهب، وفقًا للأرقام المتمثلة في الأتي:-

يمكن الإشتراك من دولة مصر على رقم 95458.

كما يمكن إرسال رسالة نصية من السعودية عبر رقم 755505.

اشترك من دولة الإمارات العربية المتحدة على رقم 6070.

اشتراك من دولة تونس عبر رقم 85819.

الإشتراك من دولة عمان يكون على رقم 90434.

اشترك من دولة سوريا على رقم 1555.



كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم بالخطوات



هناك بعض الإجراءات المطلوبة لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم بعدة طرق مختلفة في كافة الدول العربية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

يمكن الإشتراك في المسابقة عبر تطبيق الحلم على هاتفك الجوال.

كذلك إمكانية الإشتراك عبر إرسال رسالة نصية عبر الرقم المخصص لكل دولة، وتحمل هذه الرسالة كلمة “حلم” أو كلمة ” Dream”، ويمكنك زيادة فرص الإشتراك في المسابقة بالإجابة عن الأسئلة المطروحة.