ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية مع عيد الفطر المبارك



كشف هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المكرم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك والجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري، موضحا أن استقرار أسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية.



وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي مدار الأسبوعين الماضيين ليسجل السعر خلال كتابة التقرير نحو 2334.5 دولار للأوقية مرتفعا بنحو 8% علي معدل شهري بما يقدر بنحو 168.4 دولار ومسجلا ارتفاعا علي معدل سنوي بنحو 17.9 %.



بينما شهدت الأسواق المحلية استقرار نسبيا ليتراوح سعر جرام 21 بين 3180 و3200 جنيها للجرام منذ بداية الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية وحقق تراجعا بنحو 15 جنيها خلال ثاني ايام عطلة عيد الفطر المبارك ليستقر عند 2185 جنيها للجرام، بينما اختتم عيار 24 التداول قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك عند 3657 جنيها للجرام وسجل انخفاضا خلال ثاني ايام العيد مسجلا 3640 جنيها للجرام، بينما وصل جرام 18 وهو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية إلى 2743 جنيها للجرام في اخر ايام شهر رمضان وسجل انخفاضا صباح اليوم بنحو 15 جنيها ليحقق 2730 جنيه للجرام ووصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية إلى 25600 جنيها بينما انخفض صباح اليوم إلى 25400، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 بينما تختلف أسعار السبائك والمكونة في الأساس من عيار 24 حسب وزنها نظرا لتنوع الأوزان الموجود بالأسواق المحلية والذي يبدأ من ربع جرام عيار 24 ويصل إلى سبائك وزن الف جرام.