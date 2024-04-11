القابضة للصناعات الغذائية: المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال عيد الفطر المبارك



وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في اجازة عيد الفطر المبارك، وافاد التقرير الوارد إلى سيادته إلى ان المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.



وشمل التقرير قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، اضافة إلى قيام شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.



واضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر المبارك، واكد ان عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد يتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ايضًا.



وأشار كذلك المتحدث الرسمي للوزارة ان تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين اكد علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز وتم تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، وقد أسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتي الآن، وتم التعامل الفوري معها وأزالة أسبابها.

