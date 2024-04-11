المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير



أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي عند 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، مع تزايد التوقعات لخفض معدلات الفائدة في يونيو.

هذا ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو معدل الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4.5% في سبتمبر، وقد ترك هذا المعدل دون تغيير في كل اجتماع منذ ذلك الحين.

هذا وقد ركز صناع السياسات والاقتصاديون على شهر يونيو باعتباره الشهر الذي يمكن أن يبدأ فيه تخفيض معدلات الفائدة، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس.

وفي الولايات المتحدة، تقلصت توقعات خفض معدلات الفائدة في الصيف بشكل كبير بسبب بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع والتي جاءت أعلى من المتوقع.

إذ تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود.