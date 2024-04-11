غرفة الفنادق بالبحر الأحمر: نسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 95 %



قال عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، رامي فايز، إن نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ومرسى علم تتراوح بين 85 إلى 95%.

وأضاف فايز، أن السوق الألماني يأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، من حيث أعداد السائحين.



وأشار إلى تزايد أعداد السائحين، خاصة القادمين من بولندا والتشيك وإيطاليا، معربا عن توقعه أن يشهد الصيف المقبل تزايدا كبيرا في أعداد السائحين القادمين إلى مصر ويحقق أرقاما جيدة.