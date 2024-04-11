هبوط جماعي للأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات بعد تثبيت أسعار الفائدة



أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة الخميس 11 أبريل/ نيسان على انخفاض جماعي، مع استيعاب المستثمرين القرار الأخير من البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي الجلسة على انخفاض 2.25 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 504.34 نقطة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة وشدد على خطابه بشأن التخفيض المستقبلي.

كانت الأسهم الرئيسية ومعظم القطاعات في المنطقة السلبية، مع تراجع أسهم البنوك بنسبة 2.4%.

وانخفض مؤشر DAX الألماني 148.04 نقطة أو بنسبة 0.82% عند الإغلاق إلى مستوى 17949.26 نقطة.

وهبط مؤشر CAC 40 الفرنسي 21.64 نقطة أو بنسبة 0.27% إلى مستوى 8023.74 نقطة.

وأغلق مؤشر FTSE 100 البريطاني الجلسة على خسائر 37.41 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 7923.80 نقطة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي، الخميس، لكنه أكد صياغته بشأن خفض محتمل في المستقبل.

وقال البنك في بيان: "إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين بشأن توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يقترب من الهدف بطريقة مستدامة، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي من قيود السياسة النقدية".

ويشير تسعير السوق لمعدلات الفائدة حاليًا إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، وفقًا لبيانات LSEG.

كانت الأسهم الأوروبية والأميركية انخفضت الأربعاء 10 أبريل/ نيسان، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس/ آذار إلى 3.5%، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع Dow Jones عند 3.4%، وأعلى 0.3 نقطة مئوية مما كان عليه في فبراير/ شباط.

كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، مع توقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، لكن ذلك تغير بشكل كبير بعد الإصدار، حيث يتوقع المتداولون الآن أن يحدث التخفيض الأول في سبتمبر/ أيلول، وفقًا لحسابات مجموعة CME.

كانت الأسهم الأميركية متباينة في التعاملات الصباحية، بينما أغلقت أسواق آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض.