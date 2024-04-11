ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أميركا في مارس بـ 2.1%



ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأقل من المتوقع في مارس، مما يوفر بعض الراحة المحتملة من المخاوف من أن التضخم سيبقى مرتفعًا لفترة أطول مما توقعه العديد من الاقتصاديين.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1%، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2023، مقابل توقعات عند 2.2%، ومن مستويات 1.6% في السابق.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الشهري بنسبة 0.2%، متوافقًا مع التوقعات.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم واحد من إعلان مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت مرة أخرى أكثر من المتوقع في مارس، مما أثار المخاوف من أن الفدرالي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، انخفض مؤشر الطلب النهائي على البنزين بنسبة 3.6%. ويتناقض ذلك مع مؤشر أسعار المستهلكين الذي أظهر ارتفاع البنزين بنسبة 1.7% على أساس شهري.

هذا وتتوقع السوق الآن إمكانية إجراء تخفيضين للفائدة في أميركا فقط هذا العام، ومن المرجح ألا يبدأ ذلك حتى سبتمبر، وفقًا لبيانات مجموعة CME.