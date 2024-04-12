الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لموظفيها في إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها منعت موظفيها في إسرائيل وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع، وذلك وسط تهديدات من إيران بالانتقام من إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية -في تحذير لها، إنه لمزيد من الحذر، يمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه يسمح لموظفي الحكومة الأمريكية بالتنقل بين هذه المناطق الثلاث لأغراض شخصية.

وكانت قد توعدت إيران بالرد بعد غارة جوية وقعت في الأول من أبريل على مجمع سفارتها في دمشق.