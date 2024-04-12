زيلينسكي يعترف: سنخسر الأراضي والأفراد دون مساعدة الغرب

عربي ودولي
بوابة الفجر

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف ستستمر في خسارة المزيد من الأراضي والجنود إذا لم يقدم شركاؤها الغربيون المساعدة اللازمة لها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر له مع الرئيسين البولندي أندريه دودا والليتواني غيتاناس نوسيدا في مدينة فيلنيوس: "سيتم وضع خارطة مفصلة لإنهاء الحرب في قمة السلام المخطط لها بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني الروسي".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "سيتم تحديد كيفية إجبار روسيا على خطوات السلام العادل ولكن إذا لم تكن هناك مساعدة فسيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا، سنفقد الأفراد، سنفقد جنودنا.. المسألة لا تتعلق بالأراضي فقط، المسألة تتعلق بالأفراد.. والأراضي مهمة أيضا بالنسبة لنا".

وتابع ملمحا إلى غياب الإرادة السياسية لدى حلفاء كييف والتأخر في تقديم المساعدة: "الواقع يجب أن يطابق الكلام".

وكان أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي يوم الثلاثاء، أن روسيا طلبت عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وتؤكد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو شريكة بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

صراع الناتو الرئيس الأوكراني المندوب الروسي التسوية السياسية انهاء الحرب دول الناتو فلاديمير زيلينسكي زيلينسكي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قمة السلام
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 12 أبريل 2024

عاجل | تغيرات جديدة بالسوق السوداء.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 بجميع البنوك

مفاجأة من داخل الأهلي.. ما السبب وراء عزوف الجماهير عن حضور المباريات؟

أنشيلوتي: أحذر من هذا الثلاثي قبل مواجهات إياب ربع نهائي دوري الأبطال

ولا رئيس نادي ولا لجنة كرة.. تصريح مثير من نجم الأهلي المخضرم بسبب غرور كولر

هل يوجد حذف في مناهج الترم الثاني؟.. مصدر بالتعليم يجيب

الشرطة الأسترالية: مقتل فتى إثر حادث طعن بإحدى ضواحي سيدني

دخول أولى شاحنات المساعدات لغزة من نقطة العبور الشمالية