الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين في الأمن الداخلي لحماس إثر غارة بمنطقة جباليا

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل مسؤولين اثنين بالأمن الداخلي لحركة حماس إثر غارة جوية استهدفت منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الجيش: "أغارت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع فرقة غزة وجهاز الأمن العام وقضت على رضوان محمد عبد الله رضوان، مسؤول الأمن الداخلي في منطقة جباليا التابع لمنظمة حماس".

وأضاف البيان أن رضوان "كان يُعتبر أحد عناصر الجناح العسكري التابع للحركة، وكان يعمل على إصدار أوامر لعناصرها وتوجيه عدة عمليات استيلاء مسلحين على شاحنات محملة بمساعدات إنسانية في منطقة شمال القطاع".

واعتبر أن "القضاء عليه يضرب القدرات الحمساوية على المساس بالمساعدات الإنسانية في منطقة جباليا والاستيلاء عليها".

وفي البيان نفسه، أشار الجيش أيضا إلى "القضاء على حامد محمد علي أحمد، وهو قائد في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس الذي عمل تزامنًا مع ذلك مسؤولًا عن العمليات لدى الأمن الداخلي التابع للمنظمة في جباليا، وعلى عنصر حمساوي آخر كان ينتمي إلى كتيبة المدينة".

ولم تقر "حماس" بعد رسميا بمقتل هؤلاء المسؤولين الميدانيين.