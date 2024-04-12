غالانت: إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني محتمل

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أكد يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني محتمل.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن: "أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران".

وبدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الوزيرين بحثا دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها.

وذكرت: "تأكيدا على رسالة الرئيس بايدن الواضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أكد الوزير أوستن للوزير غالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا".

وأضافت أنه جرى تقديم موعد زيارة أكبر جنرال أمريكي في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إيريك" كوريلا لإسرائيل حتى يتمكن من الاجتماع مع القيادة العسكرية الإسرائيلية ومناقشة "التهديدات الأمنية الحالية".

وزير الدفاع الإسرائيلى البنتاجون الدفاع الاسرائيلي وزارة الدفاع الامريكية وزير الدفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدات إيران الدعم الأمريكي الدفاع الأمريكية هجوم ايراني يوآف غالانت غالانت
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل | تغيرات جديدة بالسوق السوداء.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 بجميع البنوك

عاجل.. أسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 12 أبريل 2024

مفاجأة من داخل الأهلي.. ما السبب وراء عزوف الجماهير عن حضور المباريات؟

أنشيلوتي: أحذر من هذا الثلاثي قبل مواجهات إياب ربع نهائي دوري الأبطال

ولا رئيس نادي ولا لجنة كرة.. تصريح مثير من نجم الأهلي المخضرم بسبب غرور كولر

هل يوجد حذف في مناهج الترم الثاني؟.. مصدر بالتعليم يجيب

عقد قران لاعبي فريق التايكوندو داخل مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة

محمد هنيدي وغادة عادل مع "مرعي البريمو" لأول مرة الليلة على ART