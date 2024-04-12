غالانت: إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني محتمل

أكد يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني محتمل.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن: "أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران".

وبدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الوزيرين بحثا دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها.

وذكرت: "تأكيدا على رسالة الرئيس بايدن الواضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أكد الوزير أوستن للوزير غالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا".

وأضافت أنه جرى تقديم موعد زيارة أكبر جنرال أمريكي في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إيريك" كوريلا لإسرائيل حتى يتمكن من الاجتماع مع القيادة العسكرية الإسرائيلية ومناقشة "التهديدات الأمنية الحالية".