في شكل مساعدات مالية.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مليار يورو لمصر

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.

والشهر الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات؛ لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية، بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.

ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.

وجاء في البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".

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