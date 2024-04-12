مفاوضون إسرائيليون: نتنياهو وراء فشل مفاوضات التهدئة

أفادت مصادر مشاركة في المفاوضات، أن من دون وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة، كانت فرص إبرام صفقة أسرى أكبر بكثير، واصفة شهادات المصادر بأنها تحطم القلب.

وأكدت المصادر، أن الشخصيات التي تعمل على هذا الملف تمتلك حاليا قناعات بأنه آن الأوان للحديث، فقد تبين أن لنتنياهو دورا كبيرا في إفشال التوصل منذ وقت طويل، لصفقة التبادل مع حركة حماس.

وأفادت بأن فريق المفاوضات الإسرائيلي وصل إلى قناعة بأن الحكومة أهدرت فرصة تلو الأخرى، محملة رئيس الوزراء المسؤولية عن إهدار الوقت والمخاطرة بأرواح الأسرى.

وأكد أحد المصادر للقناة أن لديه قناعة بأن التقدير الذي يقول إن «الوقت ينفد بالنسبة للأسرى» ليس دقيقا، لأن «الوقت نفد بالفعل».

والرسالة الموجهة إلى فريق المفاوضات من مكتب رئيس الوزراء هي لا تبحثوا عن أفكار خلاقة، معتبرًا أن تلك الرسالة تأتي من مكان واحد طوال الوقت، ألا وهو مكتب نتنياهو، والأجواء هي أنهم لا يريدون إبرام صفقة. واعتبر المصدر ذاته، أن الإسرائيليين تعرضوا لحالة من عدم الاكتراث ورفض الإنصات أو الاستماع لأفكار ومقترحات، وفق قوله.