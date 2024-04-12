الدفاع البريطانية: نعتزم إرسال أسلحة ليزر لأوكرانيا

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بوابة الفجر

أعلن غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ترغب في تسريع نشر سلاح الليزر البعيد المدى "دراغون فاير"، لاحتمال إرساله إلى أوكرانيا.

وقال شابس: "لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لمعرفة مدى فائدة ذلك، مثلا في أوكرانيا".

وكان من المفترض في الأصل أن يتم تشغيل السلاح في عام 2032، ولكن وزارة الدفاع البريطانية تخطط الآن لنشره في عام 2027.

وفي الوقت ذاته، أكد شابس أنه سيدرس إمكانية تسريع عملية تشغيل "دراغون فاير"، حتى يتمكن الأوكرانيون من الحصول عليه".

وقبل شهر، نشرت وزارة الدفاع البريطانية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" لقطات من اختبارات يناير لسلاح الليزر البعيد المدى "دراغون فاير" السري.

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