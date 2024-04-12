مصر تستضيف مؤتمر علوم البيانات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الخميس المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

تستضيف مصر النسخة الأولى من مؤتمر علوم البيانات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 في الفترة من 18 إلى 20 أبريل في القاهرة. وينعقد المؤتمر تحت شعار "عصر الذكاء الاصطناعي".


ويُعد المؤتمر واحدًا من أبرز الفعاليات التي تجمع قطاع التكنولوجيا بالأوساط الأكاديمية والصناعة، ويوفر منصة للخبراء والمتخصصين لاستكشاف أحدث التطورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما يتيح للمشاركين فرصًا للتواصل والتعاون والتفاعل مع الخبراء وتبادل الأفكار وبناء شراكات هادفة في بيئة ديناميكية مواتية للابتكار.


وتتناول فعاليات المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات المعززة في مجال التسويق، ورؤية الحاسب والآلة، والتعلم العميق، وعمليات التعلم الآلي، إلى جانب أحدث التوجهات التكنولوجية.


وسيشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصًا و60 متحدثًا وخبيرًا، ويشمل جدول أعماله يومين من التدريب التفاعلي والمحاضرات عبر الإنترنت، وأما الفعالية النهائية فستنعقد يوم 20 أبريل في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

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