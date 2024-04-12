السعودية تنظم مؤتمر "مستقبل الطيران الدولي" مايو المقبل

تنظم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل، بمدينة الرياض وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيبحث المؤتمر، الذي سيشارك فيه أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي وفقا لما نشرته الصحف السعودية اليوم الجمعة.

كما سيجمع نُخبة من قادة الدول والمسؤولين التنفيذيين بشركات الطيران العالمية، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة، لتشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

وكان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي شهد في نسخته الثانية مشاركة (60) دولة، وتوقيع (52) اتفاقية ومذكرة تفاهم، و(116) اجتماعًا ثنائيا، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني.



أعلنت هيئة الطيران المدني، أنها ستنظم مؤتمر مستقبل الطيران الدولي في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.