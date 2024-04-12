ارتفاع نسبة التضخم في إسبانيا بمقدار 2.3 بالمئة

سجل مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا زيادة سنوية بمقدار 2.3 % في مارس الماضي، وذلك حسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الإسباني (ايني) الصادرة اليوم الجمعة.

وجاءت هذه البيانات متوافقة مع تقديرات أولية نشرت في مارس عقب ارتفاع بواقع 8.2 % في فبراير السابق عليه.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، تراجع معدل التضخم إلى 3.3 % من 5.3 % قبل شهر، متماشيًا مع التقديرات.

وزادت تكاليف الإسكان بمعدل سريع نسبته 2.4 % على أساس سنوي في مارس مقابل زيادة بواقع 7.2 % في فبراير، مدفوعة بزيادة تكاليف الكهرباء.

وقفز معدل التضخم، استنادًا إلى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، إلى 3.3 % على أساس سنوي في مارس من 9.2 % قبل شهر.