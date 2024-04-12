الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

قلصت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، مرجعة ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت الوكالة في احدث تقاريرها الشهرية توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا، إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لافتة إلى أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرًا، وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت:"جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، حيث أدى الطقس الدافئ غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المعتاد".

وذكرت أن مخزونات النفط العالمية ارتفعت في فبراير بنحو 43 مليون برميل لتسجل أعلى مستوياتها في 7 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية للطلب على النفط من المتوقع أن تضعف من 79 بالمئة في عام 2023 إلى 45 بالمئة في عام 2024 و27 بالمئة العام المقبل.