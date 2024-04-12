صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي ضعيف بسبب قلة الإنتاجية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن النشاط الاقتصادي العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية جراء تباطؤ الإنتاجية.

 

وفي معرض حديثها عن الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، قالت: "لم يتم التغلب على التضخم تمامًا، وفرغت الخزانات المالية الوقائية، وارتفعت الديون مما يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى المالية العامة في العديد من الدول".

 

وقدرت معدل النمو العالمي بما يزيد قليلًا على 3 %، لافتة إلى مخاوف منها التوترات الجيوسياسية التي تزيد مخاطر التفتيت الاقتصادي، فضلا عن التأثيرات التي تركتها جائحة كورونا.

 

ودعت البنوك المركزية الرائدة في العالم على مقاومة الضغوط المتزايدة من أجل تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم،  محذرة من أن التخفيض المبكر لأوانه قد يؤدي إلى مفاجآت تضخمية جديدة قد تستلزم مرحلة أخرى من التشديد النقدي.

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