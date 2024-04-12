سوسيتيه جنرال يبيع حصصا في شركات مغربية مقابل 745 مليون يورو



قال بنك سوسيتيه جنرال اليوم الجمعة إنه وافق على بيع حصته في سوسيتيه جنرال المغرب وكذلك في شركة المغربية للحياة لمجموعة سهام المغربية مقابل 745 مليون يورو (797.45 مليون دولار)، في إطار استراتيجية أوسع لتصفية الاستثمارات، ما رفع أسهمه بأكثر من 2%.

ويتطلع الرئيس التنفيذي سلافومير كروبا إلى جعل ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا أكثر تنظيما والتركيز على خلق القيمة في الأجل الطويل.

وتأتي الصفقة المغربية في أعقاب إعلان أمس الخميس أن بنك سوسيتيه جنرال وافق على بيع نشاط تمويل المعدات المهنية لمنافسه الفرنسي بي.بي.سي.إي مقابل 1.1 مليار يورو.

وينص الاتفاق على بيع حصة سوسيتيه جنرال البالغة 57.67% في سوسيتيه جنرال المغرب ومن ضمنها الشركات التابعة له وتصفية إجمالية للحصص في شركة المغربية للحياة للتأمين التي تمتلكها شركة سوجيكاب، وهي ذراع سوسيتيه جنرال لأعمال التأمين على الحياة والادخار.

وستستحوذ مجموعة سهام على كل أنشطة الشركات، بالإضافة إلى جميع محافظ العملاء والموظفين.

وارتفعت أسهم سوسيتيه جنرال 3% إلى 26.01 يورو بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش.

واتفق بنك سوسيتيه جنرال ومجموعة سهام أيضا على الدخول في شراكة تجارية طويلة الأمد من شأنها أن تسمح لعملاء سوسيتيه جنرال من الشركات العاملة في المغرب بالتعامل مع شريك مصرفي محلي.