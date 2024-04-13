ترامب يقترح تقديم قروض لأوكرانيا بدلا من "توزيع الهدايا"

عربي ودولي
بوابة الفجر

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، مقترحًا بشأن تقديم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، يتمثل في "هيكلة الأمر على شكل قرض".

وفي رده على سؤال شبكة CNN خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في منتجع مارالاغو بفلوريدا، قال ترامب: "نحن ننظر إلى الأمر (المساعدات) الآن وهم يتحدثون عنه، ونفكر في تقديمه على شكل قرض بدلًا من مجرد هدية".

وأضاف: "نحن مستمرون في توزيع الهدايا بمليارات ومليارات الدولارات وسنلقي نظرة عليه".

وذكر ترامب أن أوروبا بحاجة إلى المساهمة بشكل أكبر في أوكرانيا "لأنهم يتأثرون أكثر بكثير منا"، وفقا لقوله.

وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب ألا تقدم أي مساعدات خارجية ما لم يتم تنظيمها على شكل قرض.

الرئيس الأمريكي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أوكرانيا ترامب
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بقمة الدوري

"الفرح ولع".. إصابة 53 شخصا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف بالمنيا

تفاصيل التحقيق مع منجد تعدى جنسيا على طالبة في كرداسة

بسبب ركوب توك توك.. تفاصيل مقتل عامل على يد بائعة خضار بسكين في الطالبية

عاجل:سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة والبنوك المصرية

باريس سان جيرمان يقطع الطريق علي مانشستر سيتي للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

عاجل... رقم قياسي جدبد يقترب من صلاح في الدوري الإنجليزي

عاجل...غوارديولا: مانشستر سيتي في ورطة كبرى