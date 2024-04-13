لهذا السبب.. هيئة الدواء تحذر المواطنين من المشروبات الغازية مع الفسيخ والرنجة

وجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا ونصائح مهمة للجمهور، بشأن تناول الفسيخ والرنجة، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين والوقاية من أي مخاطر صحية محتملة.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة تناول كميات كافية من الماء، قبل تناول الفسيخ والرنجة، لضمان الترطيب الجيد للجسم، فضلا عن وضع خل التفاح أو عصير الليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما، لقتل أي بكتيريا محتملة.

وأكدت على أهمية تناول كميات وفيرة من الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس، لتعزيز عملية الهضم، وتناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني، للمساهمة في توازن النظام الغذائي.

كما حذرت هيئة الدواء من تناول المشروبات الغازية، والتي يمكن أن تزيد من الانتفاخ والغازات في المعدة، مع عدم تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي لتناول الفسيخ والرنجة، لتفادي أي مشاكل هضمية، مؤكدة على أهمية تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون، لتنظيف المعدة وتسهيل عملية الهضم.

وأكدت الهيئة على أهمية اتباع هذه النصائح للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من أية مضاعفات صحية قد تحدث نتيجة لتناول الأطعمة البحرية في هذا الوقت.