ابدأ من دلوقتي.. تابع المراجعات النهائية للصف الرابع الإبتدائي، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الترم الدراسي الثاني للصف الرابع الإبتدائي يبحث العديد من أولياء الأمور عن مراجعات نهائية لجميع المواد الدراسية وذلك للتدريب والتمرين على جميع أسئلة الإمتحانات.

لذلك تنشر بوابة الفجر الإلكترونية من خلال موقع امتحانات مصر، مراجعات جميع المواد الدراسية للصف الرابع الإبتدائي، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها القارئ على مدار اليوم والساعة.

مراجعات نهائية الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

لمراجعة مادة اللغة العربية للصف الرابع الثاني الترم الثاني 2024 " اضغط هنا "

لمراجعة مادة الرياضيات للصف الرابع الثاني الترم الثاني 2024 " اضغط هنا "

لمراجعة مادة العلوم للصف الرابع الثاني الترم الثاني 2024 " اضغط هنا "

لمراجعة مادة الدراسات للصف الرابع الثاني الترم الثاني 2024 " اضغط هنا "

لمراجعة مادة اللغة الانجليزية للصف الرابع الثاني الترم الثاني 2024 " اضغط هنا "

مواعيد امتحانات "النقل"

إليك جدول أو تنسيق لمواعيد الامتحانات:

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي (تعليم مجتمعي):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الأحد 12 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (تعليم مجتمعي):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الثامن الابتدائي (صم):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف السادس الابتدائي (مكفوفين):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- النقل الأول الإعدادي (عام، رياضي، صم، مكفوفين):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024.

- النقل الثاني الإعدادي (عام، رياضي، صم، مكفوفين):

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024.

- النقل الإعدادي المهني:

- الامتحانات: السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي (عام، رياضي):

- الامتحانات: السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.